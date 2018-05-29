İsrail Gazze'de 35 noktayı havadan vurdu

İsrail Gazze'de hava saldırısı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada 35 noktanın hedef alındığı söylendi.

İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde 35 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bir tünel dahil Gazze şeridinde 35 hedefi bombaladığını bildirdi.

Filistinli yerel kaynaklar tarafından aktarılan ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Öte yandan bu sabah İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze şeridinden İsrail'e 25 havan mermisi fırlatıldığı iddia edildi.

Bugün İsrail'in güneyinde siren sesleri duyulmuştu.