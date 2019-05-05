İsrail Gazze'de 120 noktayı bombaladı

Gazze'den İsrail'e yapıldığı söylenen roket saldırılarını sebep gösteren İsrail, Gazze'de 120 noktaya saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Gazze'den atıldığı söylenen roketleri sebep göstererek Gazze'de 100'ün üzerinde noktayı vurdu. En az 120 noktanın İsrail güçlerince bombalandığı belirtiliyor.

İsrail açıklamalarına göre Gazze'den İsrail'e 250 roket atılırken, roketlerin büyük bölümü Gazze sınırına yakın noktalara düştü. Atılan roketler sonucu üç İsrailli sivilin yaralandığı öne sürüldü.

250 roketten yüzde 70'inin boş alanlara düştüğü, geri kalanlarının büyük kısmınınsa İsrail hava savunması tarafından imha edildiği aktarılıyor.

ANADOLU AJANSI DA VURULDU

İsrail saldırılarının ardından Anadolu Ajansı'nın Twitter hesabından, "İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu" paylaşımı yapılmıştı.

İsrail ordusu Anadolu Ajansı'nın da bulunduğu binaya ilişkin açıklamasında sekiz katlı binanın "Hamas ve İslami Cihat tarafından kullanıldığını" iddia etti.

İsrail açıklamalarına göre Gazze'de vurulan noktalar arasında "sınır ötesine giden bir saldırı tüneli, yeraltı roket fabrikası, Hamas askeri istihbaratı tarafından kullanılan altı katlı bir bina" bulunuyor.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRECEK

Hamas'la ateşkese varamayan İsrail, Gazze'ye saldırıların süreceğini duyuruyor.

Saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilere dair kesin bilgi bulunmazken, en az 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarılıyor.