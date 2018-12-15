İsrail, Filistin'de evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri öldürmekle suçladığı İslam Ebu Humaid'e ait evi yıktı. Evi daha önce de yıkılan Humaid'in dört oğlunun İsrail cezaevlerinde olduğu açıklandı.

İsrail ordusu bugün, işgal altındaki Batı Şeria’da bir askeri öldürmekle suçladığı Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail, mayıs ayında Ramallah’taki El-Amari Mülteci Kampı’nda yapılan operasyon sırasında İslam Ebu Hamid adlı kamp sakininin özel kuvvetlere bağlı Ronen Lubarsky’in hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Ebu Hamid’in kamptaki evine ulaşıp kordon altına aldığını ve yıktığını bildirdi.

DÖRT OĞLU GÖZALTINDA

İsrail ordusunun daha önce iki oğlunu gözaltına aldığı Ebu Hamid'in diğer iki oğlunu da gözaltına aldı. Daha önce de yıkılan evin yeniden inşa edildiği belirtildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrailli yetkililerin "saldırı düşünen kişiler" için çoğu zaman "caydırıcı ve cezalandırıcı" olarak tanımladığı yıkım politikasını onaylıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu perşembe günü yaptığı açıklamada, saldırılara tepki olarak yıkımların hızlanacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre İsrail, yalnızca 2018’in ilk çeyreğinde Filistinlilere ait 97 adet binasına ya el koydu veya yıktı. Bu sayının bir önceki seneye göre yüzde 50 artış gösterdiği kaydedildi.