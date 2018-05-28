'İsrail F-35lerin geliştirilme kapasitesinin Türkiye'den gizlenmesini istiyor'

İsrail'in, F-35 savaş uçaklarının 'geliştirilme kapasitesi' konusundaki bilgilerin Türkiye'ye verilmesine karşı çıktığı bildiriliyor.

ABD yönetimi, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satıp satmama konusunda tereddüt yaşarken, İsrail ile ABD arasında konuyla görüşmeler yapıldığı aktarılıyor.

Haaretz'in İsrail savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre İsrail bölgede F-35 savaş uçağına sahip tek ülke olmak istiyor.

İsrail'in ayrıca jetlerin performansını artıran yazılımlar konusunda Türkiye'ye bilgi verilmemesini istediği de kaydediliyor.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin söz konusu yazılımı Temmuz ayında alacağı belirtiliyor. İsrail, bölgede başka bir ülkenin daha F-35 savaş uçağına ve ilgili yazılımlara sahip olmasına karşı çıkıyor.

ABD yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını sebep göstererek, Türkiye'ye F-35 satmak istemiyor. Türkiye'den gelen yanıtlardaysa ABD yerine Rus savaş uçaklarının satın alınabileceği belirtiliyor.