İsrail casus drone'u Lübnan'a düştü

İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güney kesiminde düştüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait keşif amaçlı bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Baraşit ve Beyt Yahun beldeleri arasındaki bölgede düştüğü belirtildi.

Beyrut merkezli Al-Manar televizyonunun aktardığı haberde ise, "Al-Manar muhabiri, İsrail'e ait casus drone'un Lübnan'ın güneyindeki Baraşit ve Beyt-Yanun yerleşimleri arasında düştüğünü bildiriyor" denildi.

Üzerinde İbranice yazıların olduğu İHA'nın fotoğrafları, bazı yerel medya organlarında yayımlandı.

Lübnan, daha önce birkaç kez İsrail tarafından hava sahasının ihlal edildiği gerekçesiyle BMGK'ye şikayetlerde bulunmuştu.

İSRAİL DOĞRULADI: TEKNİK ARIZA YÜZÜNDEN DÜŞTÜ

İsrail ordusu, insansız hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde düştüğünü doğruladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece insansız hava aracımız teknik arıza yüzünden Lübnan'ın güneyindeki açık alana düştü" denildi.

Drone'un tipi ve görevi açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, "Değerli bilginin düşman eline geçme tehdidi yok" diye ekledi.