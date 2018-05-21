İsrail basını: Erdoğan ticaretle siyasetin farkını biliyor

İsrail basınında yer alan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "öfkesini sınırlandırma konusunda dikkatli olduğu", "ticaretle siyaset arasındaki farkı bildiği" söyleniyor.

İsrail gazetesi Haaretz'de yayımlanan bir yazıda, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler "son yıllarda sıcak olmasa da", Mavi Marmara olayının çözülmesinin ardından ilişkilerin iyileştiği belirtiliyor.

Yazıda "ticaret ve iş bağlarının siyasi gerilimden ayrı tutulduğu" ve siyasi gerilimin arttığı yıllarda da güçlenmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Haaretz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "İsrail'e ne kadar öfkelense de, işlerin olağan akışında gitmesine izin verdi" denilerek, Erdoğan'ın ekonomik zarardan korktuğu söyleniyor.

"İsrail Türkiye'den ucuza gömlek aldığında en çok kim kazanıyor?" diye soran Haaretz, bundan iki tarafın da kazandığını iddia ederek "piyasa ekonomisinin büyüsü, işlediğinde herkesin çıkarına işliyor olmasıdır" diyor.

'MAVİ MARMARA'DAN SONRA BİLE GERİLİM HİSSETMEDİM'

İsrail'İn Arap ülkeleriyle neredeyse hiç ticaret yapmadığını aktaran Haaretz, lojistik sebeplerle Türkiye'nin İsrail için büyük potansiyeli olduğu, ancak bunun asla tamamen kullanılamadığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl neredeyse 2 milyon kişinin 12 bin 400 uçuşla İsrail'den Türkiye'ye geldiğini aktaran İsrail gazetesi, bundan iki tarafın da kazançlı çıktığını savunuyor.

Tiran Shipping isimli İsrailli lojistik şirketinin ortaklarından David Behrisch, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin artarak sürdüğüne dikkat çekerek "Ben hiç gerilim hissetmedim, Mavi Marmara olayından sonra bile. Şimdi de hissedeceğimi düşünmüyorum. İstanbul'daki İsrail konsolosluğu ile görüştüm ve bana işlerin normal akışında olduğunu ve öyle devam edeceğini söylediler" diyor.

TİCARET 4,3 MİLYAR DOLARI BULDU

2017 yılında İsrail-Türkiye ticaretinin 4,3 milyar doları bulduğunu aktaran Haaretz, Türkiye'nin ticaret fazlası verdiğini, İsrail Türkiye'den 2,9 milyar dolarlık ürün alırken, Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık ürün satıldığını aktarıyor.

Yazıda İsrail-Türkiye ticaretinin artması için doğalgazın büyük bir fırsat olduğunu savunulurken, Türkiye'nin "Rus doğalgazına tehlikeli derecede bağımlı olduğu", İsrail'inse büyük doğalgaz rezervlerine sahip olduğu belirtiliyor.

İki taraf arasında enerji alanında uzun süredir görüşmeler yaşandığına, ancak bunların henüz sonuçlanmadığına da dikkat çekiliyor.

Yazıda doğalgaz anlaşmaları için uzun vadeli güvence gerektiği vurgulanırken, Erdoğan'ın "öfkesini sınırlandırma konusunda dikkatli olduğu", ve "ticaretle siyaset arasındaki farkı bildiği" bildiriliyor.

İsrailli uzman, Erdoğan için "sınırlarını biliyor, ancak dinamik Ortadoğu'da sonraki adımını nasıl atacağı bilinemez" ifadelerini kullanıyor.