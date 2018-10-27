İsrail Başbakanının ziyaret ettiği Umman'dan ABD planına destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Körfez ülkesi Umman’dan Filistin-İsrail barış görüşmelerinde ‘bazı önerileri olduğu’ ama arabulucu olmadıkları açıklaması geldi. Umman ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ planına da güvendiklerini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ziyaretinden günler sonra dün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Körfez ülkesi Umman’dan “önerilerde bulunuyoruz ama arabulucu değiliz” açıklaması geldi.

Umman Sultanlığı’nın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alavi bin Abdullah, ülkesinin İsrail ve Filistin’in bir araya gelmesine yardımcı olmak için bazı önerilerde bulunduklarını ancak arabulucu rolü oynamadıklarını söyledi.

'TRUMP'IN PLANINA GÜVENİYORUZ'

Bahreyn’de düzenlenen güvenlik zirvesinde konuşan Ummanlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu için açıklayacağı “Yüzyılın Anlaşması” planına güvendiklerini söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife de Umman’ın İsrail-Filistin barış süreci konusundaki çabalarını desteklediklerini kaydetti.

Aynı zirvede konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de İsrail’le ilişkilerin normalleşmesinin koşulunun “barış süreci” olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mattis zirvede yaptığı konuşmada İran’a karşı Körfez ülkelerinin iç sorunlarını çözmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Netanyahu’nun dünkü Umman ziyaretine Mossad Başkanı Yossi Cohen ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabbat da katılmıştı.