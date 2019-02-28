İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yeni yolsuzluk iddianamesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla ilgili hazırlanan iddianame başsavcılık tarafından kabul edildi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla ilgili hazırlanan iddianameleri kabul etti.

İddianamenin son hali mahkemeye sunulmadan önce Netanyahu'nun ifadesinin alınacağı bildirildi.

'SEÇİMLERE GÖRÜLMEMİŞ MÜDAHALE'

İddianamenin 9 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde kabul edilmesi, Netanyahu'nun partisi Likud tarafından tepkiyle karşılandı. Likud Partisi kararı "İsrail hukuk tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde seçimlere müdahale" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, geçen aylarda yaptığı açıklamada, iddiaların "temelsiz" olduğunu ve "gerçeğin ortaya çıkacağını" söyleyerek yanıt vermişti.

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla Netanyahu hakkında dört ayrı soruşturma başlatmış, dosyalardan birinde yer alan iddialar düşürülmüştü.

Netanyahu ve eşinin devletin bütçesini kişisel harcamalarında kullandıkları, patronlarla çıkar ilişkisi içerisinde oldukları bildiriliyor.