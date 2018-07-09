İsrail Başbakanı Netanyahu Rusya’ya gidiyor

İran ile ilişkilerini her fırsatta uluslararası alana taşımaya çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere çarşamba günü Rusya’ya gidecek. Netanyahu geçtiğimiz haftalarda da Avrupa ülkelerini İran ile nükleer anlaşmasından çekilmeye ikna etmek için bir tura çıkmış ancak beklediği cevapları alamamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-İran ilişkileri hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere çarşamba günü Moskova’ya gideceği duyurdu. Netanyahu’nun “ Güvenlik koordinasyonunu sağlamak ve elbette ki bölgesel gelişmeleri tartışmak için zaman zaman bir araya geliyoruz” sözleri ile açıkladığı görüşmenin ardından 16 Temmuz’da bir araya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikilisinin de İran’ın Suriye’deki rolünü konuşacağı biliniyor.

'İKİ İLKEMİZ VAR'

İsrail’in dış politikada iki “temel ilkeyi” takip ettiğini vurgulayan Netanyahu, “İlk olarak İran’ın ve onun sahadaki vekillerinin Suriye’de herhangi bir askeri varlık göstermesine müsammaha göstermeyeceğiz. İkinci olarak ise Suriye ve Suriye Ordusundan 1974 Güçler Ayrılığı Anlaşmasını tam olarak sürdürmelerini talep etmekteyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “İran güçlerinin Suriye’den çıkmasına yönelik daha geniş kapsamlı bir müzakereye” işaret etmiş, ancak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bunun “gerçek” olmadığını söylemişti.

Netanyahu geçtiğimiz haftalarda da Avrupa ülkelerini İran ile nükleer anlaşmasından çekilmeye ikna etmek için bir tura çıkmış ancak beklediği cevapları alamamıştı. İran’ın Suriye’deki askeri varlığını genişlettiğini her fırsatta dile getiren İsrail, bu iddiaları gerekçe göstererek gerçekleştirdiği müdahaleler ile bölgedeki nüfuzunu yıldan yıla genişletiyor. İddiaları reddeden Tahran ise Şam’a verilen desteğin “teröre karşı verilen mücadelede askeri güçlerin eğitilmesi ve askeri danışmanlıkla” sınırlı olduğu öne sürüyor.