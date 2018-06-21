İsrail askerlerine yargı muafiyeti

İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddet kullanan askerlere yargı muafiyeti tanıdı.

İsrail, Doğu Kudüs’de Filistinlilere karşı uyguladığı sindirme hareketlerini yargı koruması altına alındı.

Yeni hazırlanan kanuna göre Filistinlilere karşı uyguladıkları sindirme hareketlerinde uyguladıkları şiddete karşı kendilerine dava açılamayacak ve uyguladıkları muameleden dolayı sorgulanmayacak.

Bu kanun altında, Batı Şeria’da görev yaptığı sürece İsrail Savunma Güçleri ve Sınır polisleri Filistinliler tarafından açılacak davalara karşı korunmuş olacak.

İsrail geçtiğimiz günlerde de polis ve askerleri "kötü gösteren" eylemlerin görüntülenmesini yasaklamıştı. Bu karar silahsız Filistinlilerin gerçek mermilerle öldürüldüğünü gösteren görüntülerin ardından alınmıştı.