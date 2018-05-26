İsrail askerlerin eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiriyor

İsrail, askerlerin eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren bir tasarı hazırladı.

İsrail ordusu sıklıkla Filistinlilere karşı orantısız güç kullanımı ve silahsız sivillere gerçek mermilerle saldırılarla anılırken, İsrail yönetimi "çözümü" askerlerin eylemlerini görüntülemeyi yasaklamakta buldu.

Israel Hayom gazetesinin aktardığına göre, Yisrael Beyteynu grubunun başında bulunan Robert Ilatov, konuyla ilgili tasarıyı meclise sundu.

Tasarının İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman tarafından da desteklendiği kaydediliyor.

Tasarıya göre "askerleri işlerini yaparken onların videosunu, fotoğrafını çeken kişiler beş yıl hapisle cezalandırılacak". Eğer amaç "devletin güvenliğine zarar vermekse" bu durumda askerleri görüntüleyen kişilere 10 yıl hapis cezası verilecek.

Tasarı İsrail askerlerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmayı da yasaklıyor.