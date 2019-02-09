İsrail askerleri yine ateş açtı: 2 Filistinli öldü

Gazze'de dün yapılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine ateş açan İsrail askerleri biri 14, diğeri 18 yaşındaki 2 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze-İsrail sınırında düzenlenen “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 2’si gazeteci, 4’ü sağlık görevlisi 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Hassan Iyad Shalabi ile 18 yaşındaki Hamza Muhammed Shteiwi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ajans yaralıların hastaneye sevki sırasında ambulansa da gaz bombası atıldığını, sağlık görevlilerinin de gazdan etkilendiğini duyurdu.

Filistinliler, “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması” talebiyle geçen yıl 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri göstericilere karşı gerçek mermi ve gaz bombaları kullanıyor. Bugüne kadar gösterilerde 230’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.