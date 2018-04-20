İsrail askerleri Gazze’de iki göstericiyi öldürdü

Dördüncü haftasına giren “Gazze’ye Dönüş Yürüyüşü” için Gazze Sınırı’nda toplanan binlerce kişiye İsrail askerleri ateş açtı. İsrail Sağlık Bakanlığı’na dayandırılan bilgilere göre 2 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.
Haaretz’in haberine göre “Gazze’ye Dönüş Yürüyüşü” kapsamında yapılan gösterilerin dördüncü haftasında 3 bin kişi sınıra yakın 5 noktada toplandı. Hamas tarafından düzenlenen bugünkü gösteri önceki haftalarda öldürülenlere adanmıştı. İsrail askerlerinin bugünkü gösteri sırasında açtığı ateş sonucunda 2 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.
Yürüyüşü düzenleyen komite gösterilerin 15 Mayıs’taki Nakba’dan önce sona ermeyeceğini söyledi.