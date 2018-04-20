İsrail askerleri Gazze’de iki göstericiyi öldürdü

İsrail askerleri Gazze’de ateş açtı, iki kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

Dördüncü haftasına giren “Gazze’ye Dönüş Yürüyüşü” için Gazze Sınırı’nda toplanan binlerce kişiye İsrail askerleri ateş açtı. İsrail Sağlık Bakanlığı’na dayandırılan bilgilere göre 2 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

Haaretz’in haberine göre “Gazze’ye Dönüş Yürüyüşü” kapsamında yapılan gösterilerin dördüncü haftasında 3 bin kişi sınıra yakın 5 noktada toplandı. Hamas tarafından düzenlenen bugünkü gösteri önceki haftalarda öldürülenlere adanmıştı. İsrail askerlerinin bugünkü gösteri sırasında açtığı ateş sonucunda 2 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

Yürüyüşü düzenleyen komite gösterilerin 15 Mayıs’taki Nakba’dan önce sona ermeyeceğini söyledi.