İsrail askerleri Gazze’de iki göstericiyi öldürdü

İsrail askerleri Gazze’de ateş açtı, iki kişi öldü, 83 kişi yaralandı.
Dış Haberler
Cuma, 20 Nisan 2018 17:37

Dördüncü haftasına giren “Gazze’ye Dönüş Yürüyüşü” için Gazze Sınırı’nda toplanan binlerce kişiye İsrail askerleri ateş açtı. İsrail Sağlık Bakanlığı’na dayandırılan bilgilere göre 2 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

Haaretz’in haberine göre “Gazze’ye Dönüş Yürüyüşü” kapsamında yapılan gösterilerin dördüncü haftasında 3 bin kişi sınıra yakın 5 noktada toplandı. Hamas tarafından düzenlenen bugünkü gösteri önceki haftalarda öldürülenlere adanmıştı. İsrail askerlerinin bugünkü gösteri sırasında açtığı ateş sonucunda 2 kişi öldü, 83 kişi yaralandı. 

Yürüyüşü düzenleyen komite gösterilerin 15 Mayıs’taki Nakba’dan önce sona ermeyeceğini söyledi. 