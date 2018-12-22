İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü

Gazze'de dün düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine ateş açan İsrail keskin nişancıları 3 Filistinli göstericiyi öldürdü.

Gazze'de dün düzenlenen gösteride İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu üç Filistinli yaşamını yitirdi, 30'un üzerinde gösterici yaralandı.

30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 39'uncusu dün yapıldı.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'nin Sağlık Bakanlığı dünkü gösteride ölenlerin 16, 28 ve 40 yaşlarında olduklarını açıkladı.

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30 Mart'tan beri yapılan gösterilerde şimdiye dek İsrail saldırılarında 250'nin üzerinde Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerden 44'ünün çocuk, 5'inin kadın olduğu bildirildi.