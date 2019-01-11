İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kudra, gösterilerde ayrıca biri gazeteci 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilere saldırılarında 225'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.