İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarındaki gösteriye müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla öldü.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Nahla hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. İsrail askerlerinin ateş ettiği Filistinli çocuk Nahla'nın karnından vurulduğu ve ağır yaralı bir şekilde Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'ne getirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde protesto düzenleyen Filistinlilere yapılan müdahalelerde 11 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 75 kişinin yaralandığı belirtildi.