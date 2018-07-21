İsrail askerleri down sendromlu genci gözaltına alıp darp etti

İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinde down sendromlu bir genci gözaltına alıp darp etti. Filistinli gencin eli kırıldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde down sendromlu bir genci gözaltına aldığı, darp ettiği ve elinin kırılmasına neden olduğu bildirildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Fetih Hareketi'nin El-Halil'deki ofisinin müdürü Yunus el-Cuneydi yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin dün gösterileri bastırmak için geldiği Bab ez-Zaviye bölgesinde 26 yaşındaki Mahmud Zayid'e tüfeklerinin dipçikleriyle saldırdığını söyledi.

Askerlerin Zayid'e kasıtlı olarak saldırdığını, darp ettiğini ve yaklaşık yarım saat gözaltında tuttuğunu aktaran Cuneydi, Zayid'in devamlı olarak İsrail askerlerinin ihlallerine ve saldırılarına maruz kaldığını, sağlık durumunun anlaşılmasına rağmen provoke edildiğini kaydetti.

İsrail askerleri, El-Halil kentinde 10 Aralık tarihinde ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale sırasında down sendromlu Muhammed et-Tavil'i de gözaltına almış, daha sonra serbest bırakmıştı.