İsrail askerleri bir Filistinliyi daha katletti

Reuters’ın haberine göre her Cuma günü yapılan “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü”nde bugün bir Filistinli daha İsrail askerlerinin açtığı ateşle katledildi. 30 Mart’ta başlayan yürüyüşte İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinli sayısı 40'ı aştı.
Hafta başında Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinliler tarafından Gazze’de İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 40’a, yaralı sayısının 1400’e yükseldiğini açıklamıştı.
Filistinlilerin Gazze sınırında 30 Mart'ta "Toprak Günü" vesilesiyle başlattıkları "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki gösterilerinin 6 hafta sürmesi ve 5 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.