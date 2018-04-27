İsrail askerleri bir Filistinliyi daha katletti

İsrail askerleri, Gazze’deki “Büyük Geri Dönüş” yürüyüşüne ateş açtı ve bir Filistinliyi daha katletti.
Cuma, 27 Nisan 2018 18:32

Reuters’ın haberine göre her Cuma günü yapılan “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü”nde bugün bir Filistinli daha İsrail askerlerinin açtığı ateşle katledildi. 30 Mart’ta başlayan yürüyüşte İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinli sayısı 40'ı aştı.

Hafta başında Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinliler tarafından Gazze’de İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 40’a, yaralı sayısının 1400’e yükseldiğini açıklamıştı.

Filistinlilerin Gazze sınırında 30 Mart'ta "Toprak Günü" vesilesiyle başlattıkları "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki gösterilerinin 6 hafta sürmesi ve 5 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.

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