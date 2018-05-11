İsrail askerleri Ahed Tamimi’nin ağabeyini gözaltına aldı

İsrail askerleri Filistinli direnişçi Ahed Tamimi'nin ağabeyi Vaad Tamimi'yi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Filistinli direnişçi Ahed Tamimi'nin 21 yaşındaki ağabeyi Vaad Tamimi'yi gözaltına aldı.

Ahed'in babası Basil Tamimi, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evlerine sabah saatlerinde yaptığı baskınla 21 yaşındaki oğlu Vaad'i gözaltına aldığını belirtti.

İsrail askerlerinin evde arama yaptığını kaydeden Tamimi, İsrail askerlerinin eşi Neriman ile kızı Ahed Tamimi'yi gözaltına aldıktan sonra oğlu Vaad'i de gözaltına alarak Tamimi ailesinin işgal karşıtı mücadele azmini kırmayı hedeflediğini söyledi.