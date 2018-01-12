İsrail askerleri 3 yaşındaki Filistinliyi başından vurdu

İsrail askerleri, 'askeri eğitim' sırasında 3 yaşındaki bir Filistinliyi başından vurdu.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde yaptıkları "askeri eğitim" sırasında 3 yaşında bir Filistinliyi başından vurdu.

Middle East Monitor'ün haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerçek mermiyle vurulan çocuğun hayatta olduğu ve durumunun stabil olduğu söylendi.

Çocuğun ailesinin yaptığı açıklamada, olayın İsrail askerlerinin bölgedeki tatbikatı sırasında yaşandığı söylendi.

Filistinliler, İsrailli askerlerin "tatbikatları" sebebiyle sıklıkla evlerini terk etmeye zorlanıyor.