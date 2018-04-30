İsrail askerleri 3 Filistinli genci öldürdü

Gazze sınırında 3 Filistinli, İsrail askerlerince vurularak öldürüldü.

Akşam saatlerinde Gazze sınırında yaşanan iki ayrı olayda 3 Filistinli genç, İsrail askerlerince vurularak öldürüldü.

Haaretz'in haberine göre, ilk olayda İsrail askerleri sınır çitlerine zarar verdikleri gerekçesiyle iki Filistinli genci vurdu. İsrail ordusu gençlerden birinin öldüğünü doğrularken, diğerinin sorgulanmak üzere gözaItına alındığını açıkladı.

İkinci olayda sınırdaki İsrail askerlerine molotof kokteyli attığı ileri sürülen iki Filistinli, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Sınır çitlerini sökmek isteyen iki Filistinlinin de İsrail askerlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Ölen Filistinlilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

"Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Cuma günü yapılan gösterilerde, biri 14 yaşında çocuk olmak üzere dört Filistinli İsrail askerlerince öldürülmüştü.

