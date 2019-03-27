İsrail askerleri 17 yaşındaki gönüllü sağlık çalışanını öldürdü

İsrail askerleri bu sabah Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bir mülteci kampına düzenledikleri baskında 17 yaşındaki gönüllü sağlık çalışanı Sacid Mezher’i öldürdü.

İsrail askerleri bu sabah işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bir mülteci kampına düzenledikleri baskında 17 yaşındaki bir gönüllü sağlık çalışanını öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı 17 yaşındaki Sacid Mezher’in Dehişe Mülteci Kampı’na düzenlenen baskında öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail askerleri bu sabah kampa baskın düzenlemiş, kamptakilerin taş atarak direnişine gerçek mermilerle ateş açarak karşılık vermişti. Yaralananlara ilk yardım için gelen sağlık gönüllüleri arasında bulunan Sacid Mezher, İsrail askerleri tarafından karnından vurulmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mezher’in vurulduğu sırada üzerinde sağlıkçıların giydiği reflektörlü yeleğin bulunduğu belirtildi.

SAVAŞ SUÇU

Bakanlık açıklamasında “İşgalciler tarafından gönüllü bir sağlıkçının gerçek mermiyle midesinden vurularak öldürülmesi bir savaş suçudur” denildi.

Mezher’in gönüllüsü olduğu Filistin Tıbbi Yardım Derneği de yaptığı açıklamada Mezher’in vurulduğu sırada İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralanan bir kişiye ilkyardımda bulunduğunu bildirdi.

Mezher ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mezher’in cenazesi öğle saatlerinde toprağa verilirken, cenazeye yüzlerce kişi katıldı.

Mezher ile birlikte yaralılara müdahale eden 23 yaşındaki Ahmed Garib cenazede yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin düzenlediği baskında dört kişinin yaralandığını belirtti.

Garib “Çatışmalar vardı, insanlar taş atıyordu. Birine yardım etmek için koştu ve vuruldu. Tam arkasındaydım, Bacağından vurulduğunu sandı önce ama orada kan yoktu, çünkü karnından vurulmuştu” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Batı Şeria ve Gazze ofisi başkanı Gerald Rockenschaub da olayı kınayan bir açıklama yayımladı.

Rockenschaub “Bu trajik kayıptan dolayı üzüntülüyüz. Sağlık çalışanları hayat kurtarır, korunmaları sağlanmalıdır” dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada baskında kamptakilerin taş ve meşalelerle direndikleri belirtilirken, askerlerin gerçek mermi kullandıklarına ilişkin bir ifade yer almadı. İsrail ordusu baskında bir kişinin yaralandığını ileri sürdü.