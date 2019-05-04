İsrail, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisini vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi’nde içinde Anadolu Ajansı'nın (AA) ofisinin de bulunduğu vurdu.

Anadolu Ajansı'nın Twitter hesabından, "İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu" paylaşımı yapıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurdu — AA Canlı (@AACanli) May 4, 2019

Gazze’deki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından Gazze’deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı.

AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz. Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun" dedi.