İsrail Adalet Bakanı: Filistinlilere çok iyi davrandık

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, en az 60 Filistinliyi öldüren İsrail'in Filistinlilere 'çok çok iyi davrandığını' söyledi, Hague'daki Uluslararası Adalet Divanı'ndan korkmadıklarını belirtti.

Bir İsrail radyosuna konuşan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, Gazze'de en az 60 Filistinliyi öldüren ve binlercesini yaralayan İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı "çok çok iyi davrandıklarını" söyleyerek uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini ileri sürdü. Şaked bu yüzden Hague'daki Uluslararası Adalet Divanı'ndan korkmadıklarını söyledi.

Şaked "İsrail Savunma Güçleri ateş açma protokollerine uygun olarak, çok çok iyi davrandığını ve yasaların sınırları içerisinde hareket ettiğini" ileri sürdü.

Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olarak "İşgalden başka çözüm yok" diyen Şaked "Bunu bugün yapılması gereken bu, diye söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

