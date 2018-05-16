İsrail 4,5 ayda 18 çocuğu öldürdü

Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü, İsrail’in 2018’in başından bu yana 18 çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nden yapılan açıklamada, 30 Mart'ta başlayıp ve dün sona eren Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönme hakkı için yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin 12 çocuğu öldürdüğü, sadece geçen Pazartesi günü 3 çocuğu başından gerçek silahla vurmak suretiyle 6 çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Örgüt, çocukların öldürülme ve yaralanma yerlerine bakılarak İsrail güçlerinin hiç tehdit oluşturmayan sivillere ve çocuklara karşı öldürücü güç kullandığını bildirdi.

Açıklamada uluslararası normları görmezden gelerek Filistinli çocukları öldürmeleri veya sakat bırakmaları sebebiyle bu suçları işleyenlere hesap sorulabilmesi için acil tedbir alınmasını gerektiği belirtildi.

Raporda, İsrail’in geçen Pazartesi günü Gazze’nin İsrail sınırında Filistinlilerin yaptıkları gösterilerde en az 63 Filistinliyi gerçek mermi, plastik mermi, göz yaşartıcı bomba parçalarıyla öldürdüğü ve 3 bin 188 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.

Gazze’de Filistinliler, Pazartesi günü ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etmek için İsrail sınırında gösteriler düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağını açıklamıştı. Trump'ın bu kararı 760 bin Filistinli'nin topraklarından sürülmesinin 70. yıl dönümünde uygulaması bütün Filistin’de büyük gösterilerle protesto edilmiş, İsrail askerlerince ateş açılması ile Gazze’de 63 kişi yaşamını yitirmişti.