İsrail, 14 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

Filistinlilerin Gazze sınırında düzenledikleri 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail askerlerinin dünkü saldırısında yaralanan 14 yaşındaki Azzam Awaed bu sabah yaşamını yitirdi. Dünkü saldırıda 3 Filistinli genç yaşamını yitirmişti. 30 Mart'tan beri süren yürüyüşte İsrail tarafından öldürülen Filistinli sayısı 46'ya yükseldi.

İsrail'in dünkü "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü"ne yaptığı saldırıda vurulan 14 yaşındaki Azzam Awaed'in bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi. Awaed'le birlikte yürüyüşün başladığı 30 Mart tarihinden itibaren İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 46'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün Gazze'de düzenlenen "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrailli bir keskin nişancı asker tarafından vurulan 14 yaşındaki Azzam Awaed'in bu sabah yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Gazze sınırında haftalardır süren eylemlerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucunda çok sayıda Filistinli yaralanırken ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Dünkü gösterilerde 29 yaşındaki Abdul al-Salam Bakir, 22 yaşındaki Halil Naim Mustafa Atta ile 21 yaşındaki Muhammed Amin El-Macid yaşamını yitirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin isim listesini de yayımladı.

Öte yandan Al Masdar'ın haberine göre İsrail dün Gazze'ye deniz, hava ve karadan saldırı düzenledi. İsrail Gazze Limanı'ndaki bir tekneye düzenlediği hava saldırısının ardından 6 bölgeyi vurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada teknenin yaralıları taşıdığı belirtildi. İsrail'den yapılan açıklamadaysa İsrail'e girmeye çalışan Hamas militanlarının hedef alındığı kaydedildi.

