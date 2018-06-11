İspanya’dan İtalya’nın kabul etmediği göçmen gemisine davet

İspanya’da Sosyalist Parti hükümeti İtalya’nın kabul etmediği göçmen taşıyan Acquarius gemisini Valencia Limanı’na kabul edebileceğini söyledi.

Cumartesi gecesi Libya’dan gelen ve yaklaşık 600 göçmen taşıyan SOS Mediterranée isimli sivil toplum kuruluşuna ait Acquarius gemisi hem Malta hem de İtalya tarafından kabul edilmedi. İtalyan hükümetinin kurtarma gemilerine açık olan limanlarını kapatmasından dolayı gemi pazar gününden itibaren Akdeniz’de Malta ve İtalya arasında bekletiliyor.

Birkaç gün önce iktidar olan Sosyalist Parti lideri Pedro Sánchez başkanlığındaki İspanya hükümeti resmi bir açıklama yaparak bölgede oluşacak herhangi bir insani krize engel olmak adına Valencia limanına Aquarius gemisini kabul edeceğini belirtti. Henüz Aquarius’un teklifi kabul edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

Valencia, Aquarius gemisinin bulunduğu noktadan 1500 km uzaklıktayken İtalya sahilleri yalnızca 100 km uzaklıkta bulunuyor. Gemide çalışan ekiplerin ve kurtarılan insanların bu denli uzun bir yolculuk yapmakta zorlanabilecekleri belirtiliyor. Aynı zamanda İtalya’nın limanlarını gemiye kapamasından dolayı Aquarius ile tam anlamıyla resmi olarak iletişime geçilemiyor.

Aquarius, farklı operasyonlarla kurtarılmış 629 göçmeni bırakabilmek adına Sicilya sahilllerinden herhangi birine gelebilmek için İtalya hükümetinden resmi izin bekliyor. İtalya hükümeti gemiyi kabul etmediği gibi göçmenlerin ve geminin Malta tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor. Malta ise uluslararası kanun ve anlaşmaları ileri sürerek İtalya’nın limanlarını açması gerektiğini iddia ediyor. Bu nedenle de Aquarius, Sicilya ve Malta arasında İtalya’dan gelecek resmi açıklamaları bekliyor.

Cumartesi gecesi ne oldu?

Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Aquarius 123'ü refakatsiz küçük ve 7'si hamile olmak üzere toplam 629 kişiyi Akdeniz’de kurtarmıştı. Bunlardan 229’u daha sonra alabora olacak 2 adet şişme lastik botla denize açılmış ve kurtarma ekipleri tarafından bulunmuşlardı. Diğer 400 kişi ise İtalyan Sahil Güvenliği ve İtalyan Deniz Kuvvetleri’nin operasyonlarıyla kurtarılarak Aquarius gemisine aktarılmışlardı.

Normal şartlar altında, bu tür büyük kurtarma operasyonları sonrasında Aquarius’un göçmenleri bırakmak için İtalyan sahillerine gelmesi gerekirdi. Çünkü İtalya hem göçmenlerin kurtarıldığı bölgeye en yakın ülke hem de göçmenlerin varışını iyi bir şekilde organize edecek gerekli ekipmana sahip. Ancak İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin geminin İtalyan limanlarına girişini sağlayacak izni vermemesi ile beraber tüm işleyiş birden değişiverdi ve gariptir ki bu kararından birkaç saat önce iki büyük kurtarma gemisi İtalya’nın Calabria limanına gelip 232 göçmeni ülkeye bırakmıştı.

İtalya’nın Aquarius’u istememesinin en önemli nedenlerinden birisi yeni hükümetin seçmenlere göçmenler konusunda sert önlemler alacaklarına dair verdiği vaat. Bu vaatlerin elbette en önde gelen sözcüsü sürekli olarak Akdeniz’deki insan kaçakçılığını bitirmeyi isteyen ve göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarını da Kuzey Afrika’daki insan kaçakçılarıyla aynı kefeye koyan Lig Partisi’nin lideri ve yeni İç İşleri Bakanı Matteo Salvini.

Pazar günü Salvini, Aquarius gemisinin giriş iznini reddettikten sonra yapmış olduğu bir açıklamada İtalya’nın tek başına göçmenleri kabul edemeyeceğini belirtti ve ekledi:

“Akdeniz’de Hollanda, İngiltere ve İspanya bayraklı bir sürü gemi var. Almanya ve İspanya’ya ait sivil toplum kuruluşları da faaliyet göstermekte. Malta ülke olarak kimseyi kabul etmiyor. Fransa geleni sınırlarından geri püskürtüyor. İspanya sınırlarını silahlı kuvvetleriyle koruyor. Uzun lafın kısası Avrupa işine nasıl gelirse öyle hareket ediyor. Bugünden itibaren artık İtalya da insan kaçakçılığına ve para kazanmak için bir sektöre dönüşen kaçak göçe ‘hayır’ diyecek”

Aquarius gemisi ise hala beklemede. Gemideki insanlar arasında bu bekleyiş büyük bir gerilim ve korkuya neden oluyor. Bu korkunun kaynağı ise Libya’ya geri dönme ihtimali. Böyle bir ihtimal söz konusu olduğunda dahi intihar edeceğini belirten kişilerin bulunduğu söyleniyor.

Aquarius’un bağlı olduğu SOS Mediterranée isimli sivil toplum örgütünün twitter üzerinden yapmış olduğu son açıklamada İtalyan hükümetinden gelecek resmi açıklama ve emirlerin beklendiği belirtiliyor.