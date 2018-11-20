İspanya'dan Brexit anlaşmasına Cebelitarık şartı

İspanya, İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını Cebelitarık’ın statüsünün gelecekteki müzakerelerle belirleneceği yolunda kesin ifadelere yer verilmemesi durumunda reddedeceğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya ile İngiltere arasında tartışma konusu olan Cebelitarık’ın statüsüyle ilgili Brexit anlaşmasındaki bölümün değiştirilmemesi durumunda anlaşmaya ret oyu vereceklerini söyledi.

İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunda varılan anlaşmanın 25 Kasım’da yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde oylanması bekleniyor. Anlaşmanın kabul edilmesi için oy çoğunluğu aranacak, bu yüzden İspanya’nın ret oyu vermesi AB açısından anlaşmayı riske atmıyor.

Ancak AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, İspanya'nın, Cebelitarık'ın statüsünün Brexit anlaşmasının dışında tutulmasına yönelik talebine ilişkin, Madrid'in endişelerinin farkında olduklarını, bunların pazar günkü Brexit zirvesinde görüşüleceğini belirtti.

'CEBELİTARIK'IN STATÜSÜ MÜZAKEREYE AÇIK BIRAKILMALI'

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell de, Brexit anlaşma taslağındaki 184. maddede değişiklik istediklerini söylemişti. Borrell, "Akşamdan sabaha yazılmış gibi" diye nitelendirdiği 184. maddeyi mevcut haliyle kabul etmediklerini ifade ederek "Bu maddenin çok açık olmasını ve AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Cebelitarık'ın statüsünün dışarıda tutulmasını istiyoruz" demişti.

Cebelitarık'ın statüsüne ilişkin İspanya ve İngiltere arasındaki müzakerelerin önünün "halen açık" olduğunu savunan Borrell, bu konunun Brexit anlaşmasında netleşmemesi durumunda "anlaşmaya onay vermeyecekleri" uyarısında bulunmuştu.

CEBELİTARIK'TA YAŞAYANLAR AB'DE KALMAK İSTİYOR

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık’ın egemenliği 1713'te imzalanan Utrecht Anlaşması'yla İngiltere'ye devredilmişti. 1967 ve 2002'de yapılan referandumlarda Cebelitarık'ın İngiltere'ye bağlı kalmasına karar verilmişti. Ancak yarımadada egemenlik hakkı olduğunu savunmaya devam eden İspanya'nın bu talebini özellikle Brexit sonrasında güçlendirmek istediği biliniyor. İngiltere’nin AB’den çıkış referandumunda Cebelitarık nüfusunun yüzde 96’sı AB’de kalma yönünde oy kullansa da İngiltere ile birlikte Cebelitarık da Mart 2019’da AB’den ayrılacak.

İngiltere'nin egemenliğinde bulunan ve yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, off-shore bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.

