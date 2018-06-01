İspanya'daki güven oylamasının nedenleri

Bloomberg, İspanya'daki güven oylamasının nedenlerini yazdı.

Bloomberg'de İspanya Hükümeti için yapılan güven oylamasının nedenlerine ilişkin bir yazı yayınlanırken, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy gittiği takdirde İspanya'nın geleceği tartışıldı.

İspanya'da bugün Başbakan Mariano Rajoy için güven oylaması yapılırken Bloomberg, Rajoy'a karşı oluşan güvensizliğin nedenlerini açıklayan bir yazı yayınladı.

Rajoy'un liderliğini yaptığı Halk Partisi uzun zamandır yolsuzlukla suçlandığı belirtiliyor. Son olarak 24 Mayıs'ta Madrid'deki Ulusal Mahkeme savcıları, partinin seçim sürecinde vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk yaptığı hükmüne vardı. Savcı eski parti haznedarı Luis Barcenas'ı 33 yıl hapis cezasına çarptırarak, partiye 245 bin avro para cezası verdi.

İspanya'da Halk Partisi çevresi yayılan yolsuzluk iddialarının İtalya ve Macaristan'daki gibi "Avrupa Birliği karşıtı" popülist eylemlere neden olmayacağı belirtiliyor.

Gelişmelerde Katalonya krizinin doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkili olduğu söyleniyor. Katalonya krizi Rajoy'a duyulan güvensizliğin nedeni olmasa da Katalan temsilcilerinin meclisteki oylarının Rajoy'un düşüşünde etkili olmuş olabileceği belirtiliyor.

İspanya'da yeni seçimlerin büyük bir ihtimalle piyasa ekonomisi ve AB yanlısı bir hükümetin getireceği öngörülse de Rajoy'un ardından İspanya Başbakanı olan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalanlar ve Basklar'la anlaşabildiği takdirde durumun değişebileceği iddia ediliyor.