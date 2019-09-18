İspanya'da yeniden seçim yapılacak

İspanya'da hükümetin kurulamamasından dolayı 10 Kasım'da yeniden seçim yapılacak. Dün yapılan seçim duyurusu üzerine İspanya İşçileri Komünist Partisi Siyasi Bürosu seçimlere katılacağını açıkladı.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından hükümetin kurulamamasından dolayı 10 Kasım'da yeniden seçim yapılacak.

Ülkede PSOE ve Podemos arasında aylardır yapılan koalisyon görüşmeleri bir sonuç vermedi. Başbakan vekilliğini yürüten PSOE lideri Pedro Sanchez, meclisteki diğer partiler olan PP ve Ciudadanos'la de anlaşma sağlayamadı.

Son iki gündür parti liderleriyle görüşen Kral 6. Felipe, mecliste yeni bir aday belirlemeyeceğini duyurdu.

6. Felipe'nin 23 Eylül akşamına kadar bir aday belirlememesi durumunda ülkede 10 Kasım tarihinde yeniden seçim yapılacak.

PCTE SEÇİMLERE KATILACAĞINI DUYURDU

Dün ilan edilen seçim kararının ardından İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Siyasi Bürosu da bir açıklama yaparak seçimlere katılacağını duyurdu, tüm emekçileri komünist partiye güç vermeye çağırdı.

Sosyal demokrasinin hükümet kurmaktaki başarısızlığına dikkat çekilen açıklamada, seçimden bu yana geçen aylar boyunca sosyal demokrat PSOE ve Podemos arasında halktan saklanan bir pazarlığın sürdüğü ve sonuçsuz kaldığı, seçim döneminde verilen sözlerin ise yerine getirilmediği belirtildi. Yeniden seçime gitme kararında burjuvazinin etkisinin belirleyici olduğuna dikkat çekilirken, kısa veya orta vadede çıkması öngörülen bir kapitalist krizi işçi sınıfına yüklemek amacının bu kararda rol oynadığı ve kurulacak hükümetin emek karşıtı politikalar izleyeceği söylendi. "Yapılması gereken işçi sınıfı için bir ülke kurmaktır" denilen açıklamada, İspanya İşçileri Komünist Partisi seçimlere katılacağını duyurdu. PCTE, tüm emekçileri komünist partiye güç vermeye, "kötünün iyisi"nin peşinde koşmaktan vazgeçmeye çağırdı.

