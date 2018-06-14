İspanya'da yeni hükümetin kültür bakanı istifaya zorlandı

İspanya'da yeni hükümetin kültür bakanı vergi skandalı sebebiyle istifa etmek zorunda kaldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki hafta önce göreve geldiğinde yolsuzlukları bitireceğini söylemişti.

Sanchez'in hükümeti göreve geldiğinden beri ilk krizini yaşadı. İspanya Kültür Bakanı Maxim Huerta'nın gazetecilik yaptığı dönemde vergi kaçırdığı, geçtiğimiz yıl yetkililerin kendisinden 250 bin avro ödemesini istediği ortaya çıktı.

Huerta, "tamamen masum olduğunu" ve "yasa dışı hiçbir şey yapmadığını" savundu, buna karşın yeni hükümetin korunması için istifa edeceğini duyurdu.

Huerta, "istifa ediyorum çünkü her şeyden çok kültürü seviyorum" sözlerini kullandı.