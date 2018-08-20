İspanya'da polis bıçaklı saldırganı vurdu

İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında bir polis karakoluna "Allah ekber" diye bağırarak saldırı girişiminde bulunduğu bildirilen bıçaklı bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.
İspanyol polisinden yapılan açıklamada, olayın terör eylemi olarak değerlendirildiği belirtildi.
Olay sabah saatlerinde Katalonya'nın kuzeydoğu bölgesindeki Cornella polis karakolunda gerçekleşti.
Polis merkezinden Twitter üzerinden yapılan açıklamada, İspanyol medyasında saldırganın 29 yaşında bir Cezayirli olduğu yönünde çıkan haberlerse teyit edilmedi.
Barselona'da geçen yıl 17 Ağustos'ta IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı. Saldırının yıldönümü olan Cuma günü kentte gösteriler düzenlenmişti.