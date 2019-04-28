İspanya'da genel seçim: Faşist parti meclise girebilir

İspanya son dört yılda üçüncü kez genel seçim yapılıyor. Bugün yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde, oy kullanma işlemleri başladı.

Gelecek 4 yıl için ülkeyi yönetecek 350 milletvekili ve 208 senatörün belirleneceği seçimler için 23 bin 196 oy merkezi ve 60 bin 38 seçim masasında toplam 212 bin sandık kuruldu.

KATALONYA SORUNU, AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ VE İŞSİZLİK

2015 yılından bu yana dört yılda üçüncü kez sandık başına giden İspanyollar, ülke yönetimindeki siyasi belirsizlikler, Katalonya sorunu, aşırı sağın yükselişi, yolsuzluklar ve işsizlik meselelerinin bulunduğu bir ortamda siyasi tercihlerini ortaya koyacak.

İlk kez genel seçimlere katılan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ve ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin alacakları oy oranları bu seçimlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Katalonya'da yasa dışı olarak 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'i de bu seçimlerde milletvekili veya senatör adayı olarak yarışıyor.

Oy kullanma işlemi Türkiye saatiyle 21.00'de sona erecek.

BÜTÇE KRİZİ SEÇİME GÖTÜRMÜŞTÜ

İspanya hükümetinin hazırladığı bütçeyi mecliste kabul ettirememesi erken seçim kararı alınmasına sebep olmuştu.

Faşistlerin meclise girme ihtimali bulunan seçimlerde, hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

Seçimlerin ardından oluşacak dağılıma göre koalisyon görüşmelerinin başlayacağı söyleniyor.