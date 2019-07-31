İspanya'da demiryolu işçileri grevde: 700'den fazla sefer iptal edildi

İspanya'da demiryolu işçileri, Genel İş Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısıyla grev yapıyor. Grev nedeniyle şu ana kadar ülke genelinde yolcu, yük, banliyö ve hızlı tren seferlerinden 700'ü iptal edildi.

İspanya'da demiryolu işçileri, Genel İş Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısıyla grev yapıyor.

Ülke genelinde grev nedeniyle yolcu, yük, banliyö ve hızlı tren seferlerinden 700'ü iptal edilirken, konfederasyon devlete ait demiryolu işletmesi RENFE'yi personel eksikliği, düşük ikramiye oranları ve dış hizmet alımı gibi konularda eleştiriyor.

İspanya Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan CGT, 14 ve 30 Ağustos ile 1 Eylül'de de greve gitme kararı aldı.

Demiryolu işçilerinin grevi özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük kentleri etkiliyor.