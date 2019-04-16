İspanya’da bomba alarmı: Büyükelçilikler boşaltıldı

İspanya’nın başkenti Madrid’de içinde büyükelçiliklerin bulunduğu bir gökdelen, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de içinde İngiltere, Avustralya, Kanada ve Hollanda büyükelçiliklerinin de bulunduğu bina bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Boşaltılan gökdelende başka ülkelerin büyükelçiliklerinin de bulunduğu belirtildi.

Reuters’ın haberine göre polis bomba ihbarının Avustralya Büyükelçiliği’ne telefonla yapıldığını söyledi.

Madrid’in finans merkezinde yer alan Torrespacio adlı dört gökdelenden biri olan binada çok sayıda ülkenin büyükelçiliği bulunuyor.

İngiltere Büyükelçiliği sözcüsü yerel saatle sabah 10.00 itibariyle personelin binadan tahliye edildiğini söyledi.

Avustralya Büyükelçiliği de Twitter’dan yaptığı açıklamada elçiliğin bugün yeni bir duyuruya dek kapalı kalacağını bildirdi.

Binanın polis kordonuna alındığı ve bölgeye itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği kaydedildi.