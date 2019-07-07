İspanya'da boğa festivali başladı: Birinci günde üç kişi öldü

İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren Boğa Festivali başladı. Pamplona kentinde düzenlenen festivalin ilk gününde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren 'Boğa Festivali' başladı.

Sputnik'in haberine göre festivalin ilk gününde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kafa travması geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kızılhaç'a göre toplam 53 kişinin yaralandığı festivalde, yaralanmalar sıklıkla yaşanmasına rağmen 1 kişinin hayatını kaybettiği 2009 yılından beri ölüm vakası ile karşılaşılmamıştı.

Belediye binasının balkonundan yapılan 'Yaşasın Pamplona' duyurusu ile start alan festival 14 Temmuz'a kadar 204 saat kesintisiz sürecek.