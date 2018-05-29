İspanya'da başbakan için güven oylaması yapılacak

İspanyol Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sánchez, yolsuzluktan suçlu bulunan Halk Partisi'nin lideri Başbakan Mariano Rajoy'a güven oylaması için önerge sundu. Mecliste ilk görüşme perşembe günü gerçekleşecek.

İspanya'nın ana muhalefet partisi İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE), Başbakan Mariano Rajoy'a ilişkin sunduğu güvensizlik oyu perşembe ve cuma günü mecliste tartışmaya açılacak.

PSOE, Halk Partisi (PP) liderini görevden almayı ve yerine birkaç ay içinde yeni seçim çağrısı yapan PSOE Genel Sekreteri Pedro Sánchez'i getirmeyi amaçlıyor.

Güven oylamasının Haziran'da gerçekleşmesi beklenirken Meclis Başkanı Ana Pastor, ilk tartışma bölümünün perşembe, ikincisinin ise cuma yapılacağını açıkladı.

PSOE kaynakları “Bu PSOE için çok güzel haber ve kurumsal çürümeyi durdurmak, demokrasimizi geliştirmek ve yeni bir dönem açmak için bir fırsat” ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK, VERGİ KAÇAKÇILIĞI, RÜŞVET...

Meclis Yönetimi, talebin prosedüre uygun olduğunu doğrulayarak belgeleri başbakana ve meclisteki siyasi partilerin temsilcilerine ulaştırdı. Partilerin diledikleri takdirde alternatif önerge sunması için iki gün verildi.

Önerge, eski PP üyelerinin yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve rüşvetten suçlu bulunmasının ardından sunuldu.

PSOE mecliste 84 koltuğa sahipken, Sánchez'in güven oylamasında 176 oya ihtiyacı bulunuyor.

Sánchez'e Podemos'tan (67 koltuk), Valencia'nın bölgesel partisi Compromís'ten (4 koltuk) ve bir Yeni Kanarya milletvekilinden destek gelmesi bekleniyor. Desteklerle beraber 156 oya ulaşabilen Sánchez'in Milliyetçi Bask Partisi'nin (PNV) desteğine de ihtiyacı olduğu belirtiliyor. PNV lideri Andoni Ortuzar, Sánchez'in önergede acele ettiğini açıklayarak, PNV'nin pozisyonunun şimdilik çekimser olduğunu belirtti.