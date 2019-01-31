İspanya NATO'dan 'Minyonlar' animasyonuyla 'şirinlik' çalışması!

İspanya'da NATO daimi temsilciliği 2017'de resmi bir Twitter hesabı açtı. Hesabın 3 bin takipçiye ulaşması, animasyon karakteri 'Minyonlar' paylaşımıyla kutlandı. NATO'nun bu PR çalışmasında takipçileri öperek kutlayan karakterin ise 'Çılgın hırsız Gru' olması dikkat çekti.

Emperyalizmin en örgütlü ordusu olarak dünya halklarına kan kusturan NATO, sosyal medyada PR çalışmalarıyla sempati toplamaya çalışıyor.

Bunun son örneklerinden biri de İspanya'da yaşandı. İspanya'nın NATO daimi temsilciliği, 2017'de resmi bir Twitter hesabı açtı. Bu hesap birkaç gün önce 3 bininci takipçiye ulaştı. Bunun üzerine NATO temsilciliği, Twitter üzerinden bir kutlama paylaşımı yayımladı.

Paylaşımda animasyon karakterleri olan "Minyonlar" kullanıldı. Paylaşılan GIF'te de "minyonlar" olarak resmedilen takipçiler, "Çılgın hırsız Gru" tarafından teker teker öperek kutlandı.

NATO BASIN SÖZCÜSÜ DE FAVLADI

İspanya NATO'nun bu paylaşımı, NATO'nun basın sözcüsü olan BBC kökenli Oana Lungescu tarafından beğenildi.