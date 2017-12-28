İspanya mahkemesi Katalan ayrılıkçıları serbest bıraktı

Bağımsızlık referandumu sırasında 'kolluk kuvvetlerine karşı nefreti kışkırtmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Katalonya Halk Partisi üyeleri Ciurana ve Llorens, serbest bırakıldı.

Bir İspanya mahkemesi, gözaltına alınan Katalonya Halk Partisi (CUP) üyeleri Oriol Ciurana ve Marta Llorens'in Perşembe günü serbest bırakıldığını açıkladı.

Ciurana ve Llorens, iki kez tanıklık yapmaktan kaçındıktan sonra Çarşamba günü gözaltına alınmıştı. CUP üyeleri, ifade vermeyi reddediyordu.

Mahkeme, "Gözaltına alınmalarının tek amacı mahkemede ifade vermeleri olduğu için ikisi de özgür" dedi.

CUP'ın Twitter hesabında yayınlanan videoda, mahkeme binasından çıkarken Ciurana ve Llorens'in bir grup tarafından karşılandığı görüldü. Llorens; "Savaşmaya devam etmek için yükselişe geçeceğiz" dedi

Kolluk görevlileri, 1 Ekim'deki Katalonya bağımsızlık referandumunu destekleyen CUP üyelerine, "kolluk kuvvetlerine karşı nefreti kışkırtmak" suçlamasıyla dava açmıştı.

Katalonya bağımsızlık referandumu 1 Ekim'de gerçekleşmiş, seçmenlerin yüzde 90'dan fazlası bağımsızlığa destek vermiş ancak referandum, İspanya'nın merkezi hükümeti tarafından tanınmamıştı.