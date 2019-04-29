İspanya İşçileri Komünist Partisi'nden seçim değerlendirmesi

İspanya'da dün yapılan genel seçimlere katılan partilerden biri olan PCTE, bugün yayınladığı beş maddelik değerlendirmede sosyal demokratlar eliyle yaratılan 'sahte antifaşist cephe'ye verilen desteğin altını çizdi. Komünistlerin kısa sürede elde ettiği başarıyla güçlenerek yoluna devam edeceğini ifade eden PCTE, esas değerlendirmenin Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra yapılması gerektiğini hatırlattı.

İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Siyasi Bürosu, İspanya'da dün yapılan genel seçimlerin ardından ortaya çıkan ilk sonuçlarla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Seçime katılan partilerden biri olan PCTE, bugün beş madde halinde yayınladığı değerlendirmede sosyal demokratlar eliyle yaratılan "sahte antifaşist cephe"ye verilen desteğin altını çizdi.

"İşçi sınıfı ve halkın çoğunluğu için tek çıkış yolu, hangi kapitalist hükümet gelirse gelsin tehdit edilecek olan yaşama ve çalışma koşullarımızı savunmak adına iş yerlerinde, okullarda, halkın içinde ve kentlerde her gün mücadeleyi sürdürmektir" sözleriyle son bulan değerlendirme, AP seçimleri öncesi bir ön değerlendirme niteliği taşıyor.

Değerlendirmede şunlara yer verildi:

1. Adaylarımıza verilen binlerce oy için teşekkür ederiz. Öte yandan, bu genel seçimler, ülkemizin işçilerinden sosyal demokratlar tarafından oluşturulmuş sahte antifaşist cepheye büyük destek verildiği de tartışılmaz bir gerçek olmuştur.

2. PCTE adı altında iki aydan kısa bir süre içinde, adımızın duyulmasını ve örgütlenme alanında kalıcı adımlar atılmasını sağladık. Hiç şüphesiz, daha yapılacak ve ilerletilecek çok şey bulunmaktadır. Bizim için, her kampanyada dile getirilen, ancak özellikle de Vox Partisi nedeniyle yapılan "Oylar boşa gitmesin" çağrısının, sürekli yaşanan bürokratik engellemelerin ve basının görmezden gelmesinin, çeşitli bölgelerde saptadığımız seçim usulsüzlüklerinin olduğu bir ilk denemeydi. Buna rağmen, sözümüzü söylemek ve komünistlerin seçim cephesinde de mücadele verebilecek koşullarda olduğunu göstermek açısından etkili olmuş bir kampanyayı örgütleyebildiğimiz için gururluyuz.

3. PCTE ismini aldıktan sonra, seçim kampanyası için önümüze koyduğumuz hedefler gerçekleştirilmiştir: Militanlığımızı artırdık, işyeri, yerel ve bölgesel örgütlerimiz güçlendi, ve tüm Özerk Topluluklar'da kalıcı anlamda ilişkiler sağladık. PCTE adı bugün dünden çok daha fazla bilinmektedir. Çok daha fazla sayıda işçi bilmektedir ki, İspsnya'da bugün, yeniden, bir Komünist Partisi vardır.

4. Bu genel seçimler, belediye, özerk topluluk ve Avrupa seçimleri ile beraber 26 Mayıs'ta tamamlanacak olan bir seçim döngüsünün ilk parçasıdır. Bu nedenle tam bir değerlendirme tüm seçimlere katıldıktan sonra yapılabilecektir.

5. Genel sonuçlara bakılacak olursa, hükümet tamamen kapitalistlerin çıkarlarına göre oluşturulacaktır. Açıktır ki, işçi sınıfı seçim sonrası anlaşmalarla bir kez daha kaybedecektir. Geçtiğimiz 3 Mart'tan beri (PCTE'nin 3 Mart'taki büyük kongresi kast ediliyor) tekrar ettiğimiz gibi, işçi sınıfı ve halkın çoğunluğu için tek çıkış yolu, hangi kapitalist hükümet gelirse gelsin tehdit edilecek olan yaşama ve çalışma koşullarımızı savunmak adına iş yerlerinde, okullarda, halkın içinde ve kentlerde her gün mücadeleyi sürdürmektir. Daha deneyimli ve daha güçlü bir İspanya İşçileri Komünist Partisi işçi sınıfının vereceği tüm kavgalarda daha güçlü olacağının garantisidir. İşçi sınıfının çoğunluğu için tek çıkış yolu işçi sınıfı için bir ülkeyi kazanmaktır. Bu ödev için tüm çabamızı yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.

Değerlendirmenin ardından PCTE "İşçi sınııfı için bir ülke" sloganıyla tüm emekçilere 1 Mayıs çağrısında bulundu.