İspanya ile İngiltere Cebelitarık için anlaşmaya vardı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma anlaşmasına Cebelitarık'ın statüsünü koruma şartı geitren İspanya, konuya ilişkin İngiltere ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İspanya, 25 Kasım'da gerçekleşecek AB liderler zirvesinde Brexit anlaşması lehine oy kullanacak.

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan Brexit anlaşmasına Cebelitarık üzerindeki ihtilaf nedeniyle ret oyu vereceğini vereceğini açıklayan İspanya, sorun hakkında çözüme varıldığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brexit anlaşması kapsamında İngiltere ile Cebelitarık konusunda uzlaştıklarını ve 25 Kasım günü Brüksel'de düzenlenecek Brexit Zirvesi'nde olumsuz yönde oy kullanmayacaklarını açıkladı.

CEBELİTARIK'IN DIŞARIDA TUTULMASI İSTENMİŞTİ

İspanya, Brexit anlaşmasının taslağında yer alan Cebelitarık’ın statüsünün, AB’den ayrılma görüşmelerinin dışında tutulmasını talep etmişti. İngiltere’nin AB’den çıkış referandumunda Cebelitarık nüfusunun yüzde 96’sı AB’de kalma yönünde oy kullanmıştı. İngiltere ile birlikte Cebelitarık da Mart 2019’da AB’den ayrılacak.

İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunda varılan anlaşmanın 25 Kasım’da yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde oylanması bekleniyor. Anlaşmanın kabul edilmesi için oy çoğunluğa varılması yeterli.

İngiltere'nin egemenliğinde bulunan ve yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, off-shore bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.