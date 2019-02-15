İspanya hükümetinden erken seçim kararı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Nisan ayında erken seçime gidileceğini duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, muhalefetin çağrısının ardından Nisan ayında erken seçime gideceklerini açıkladı.

İspanya hükümetinin bütçe planı mecliste kabul edilmemiş, bunun üzerine erken seçim kararı alınmıştı.

2 Haziran'dan beri İspanya Başbakanı olan Sánchez'in partisi mecliste azınlık durumunda.

FAŞİST PARTİ MECLİSE GİREBİLİR

28 Nisan'da yapılacak erken seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

Buna karşın seçimlerde aşırı sağcı faşist Vox partisinin ilk kez ulusal meclise gireceği öngörülüyor.