İspanya Halkları Komünist Partisi: Uzlaşma değil, mücadele zamanı

İspanya Halkları Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada, İspanya'daki son gelişmeler ışığında mücadelenin yoğunlaştırılması ve genel grev çağrısı yapıldı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, yolsuzluk sebebiyle yapılan güvensizlik oylaması sonucu görevinden alındı.

İspanya'daki kriz sürerken açıklama yapan İspanya Halkları Komünist Partisi Siyasi Bürosu, mücadeleyi güçlendirme çağrısında bulundu.

Meclisteki burjuva partilerin tartışmalarının sorunları çözmeyeceğini bildiren parti şu açıklamayı yaptı:

"Sendikalardan mücadeleyi genel grev perspektifiyle yoğunlaştırmalarını istiyoruz, meclis cephesinde ne olursa olsun iktidar sermayenin elindedir. İşçilerden sendikalara kitlesel destek vermelerini ve onlara güç ve siyasi perspektif sağlamalarını istiyoruz. Bütün mücadelelerin politikleşmesini, işçi sınıfının mevkisinin güçlenmesini, sendikalarda ve Komünist Parti'de işçi sınıfının militan örgütlülüğünü istiyoruz. Zaman uzlaşma zamanı değildir, gelecek olaylardan önce sınıf mücadelesini güçlendirme zamanıdır. İşçi sınıfının bir ülkesi olması için!"