İspanya Başbakanı'ndan Endülüs seçimlerine ilişkin açıklama

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede aşırı sağcı partinin ilk kez bölge meclisine girmesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Endülüs'te dün yapılan seçimlerde, faşist parti yerel parlamentoya 12 milletvekili sokmuştu.

Sosyal demokrat İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, faşist partinin endişelere yol açan yükselişine ilişkin bugün Twitter'dan bir açıklama yaptı.

"Hükümetim İspanya için yenilikçi ve Avrupalı bir ajandayı zorlamaya devam edecektir" ifadelerini kullanan Sanchez, "Endülüs'teki sonuçlar anayasayı ve demokrasiyi korkudan koruma doğrultusundaki kararlılığımızı güçlendiriyor" mesajı verdi.

Mi Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España. Los resultados en Andalucía refuerzan nuestro compromiso de defender la #Constitución y la #Democracia frente al miedo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 3, 2018

Endülüs seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, merkez sağ Ciudadanos Partisi (Yurttaşlar Partisi) faşist Vox Partisi ile koalisyon kurabileceğini ilan etmişti. Bu gerçekleşirse, Sosyalist Parti İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi'ni kaybedecek.