İspanya Başbakanı'na suikast girişimi engellendi

İspanya polisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

İspanya Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik bir suikast girişiminin engellendiği duyuruldu.

İspanyol polisinin açıklamasına göre gözaltına alınan saldırganın adının şüpheli Manuel Murillo Sanchez 63 yaşında olduğu ve evinde yapılan aramada keskin nişancı silahı bulunduğu bildirildi.

Saldırganın Barcelona yakınlarındaki Terrassa kentinde yakalandığı açıklandı.

MACRON'A DA SUİKAST GİRİŞİMİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan altı kişiyi gözaltına alınmıştı.

Fransız güvenlik güçlerince yürütülen bir ön soruşturma sonucu tutuklanan altı kişinin cumhurbaşkanına karşı "şiddet içeren eylem" planladıklarından şüphelenildiği, ancak planlarının "kesinlik ve düzenden yoksun" olduğu söylenmişti.

Suikast girişiminin sebebi bilinmiyor.