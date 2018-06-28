İspanya Başbakanı: Tek taraflı adımlar göç sorununu çözmez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin yaşadığı göç kriziyle ilgili konuşarak, tek taraflı adımların krizi çözmeyeceğini belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Birliği'nin göç kriziyle ilgili görüşmelerine dair açıklamada bulundu.

The Guardian, Le Monde ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'a ortak açıklama yapan Sanchez, AB'nin göç krizini ortak bir sorun olarak görmesi gerektiğini, bu krizin tek bir ülkeyi etkilemediğini söyledi.

Sanchez, bu sebeple tek taraflı adımların ve tahrik edici açıklamaların krize çözüm getirmeyeceğini belirtti.

İspanya Başbakanı, "Ben işbirliğinden yanayım, Libya hükümetiyle konuşarak oradaki sınır mekanizmalarını güçlendirmek önemli" diyerek, Kuzey Afrika'dan sığınmacı akınının bu şekilde engellenebileceğini savundu.

"Akdeniz etrafında göçmenlere bakılabilecek ve işlemlerinin yapılabileceği güvenli limanlar belirlenmeli" diyen Sanchez, bunun Birleşmiş Milletler ortaklığıyla yapılmasını istedi.

İspanya Başbakanı, göçmen krizi çözülürken, Almanya, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi ayrı ayrı ülkelerdeki toplumsal gerçekliğin göz önünde tutulması gerektiğini, ortak çözümün bu şekilde sağlanabileceğini söyledi.