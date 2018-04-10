İslam Ordusu'nun kaçırdığı 5 bin esirden yalnızca 200’ü sağ kaldı

Suriye’de Ceyş-ül İslam (İslam Ordusu) tarafından yıllar boyunca kaçırılan 5 bine yakın kişiden yalnızca 200’ünün sağ kaldığı ortaya çıktı. Suriye hükümetiyle anlaşma uyarınca kaçırılanlardan 100'ü serbest bırakıldı.

Suriye hükümetiyle yapılan anlaşma üzerine Ceyş-ül İslam yıllar boyunca kaçırdığı 5 bine yakın kişiden 100’ünü serbest bıraktı. Kaçırılanlardan yalnızca 200'ünün hayatta kaldığı anlaşılırken, örgütün rakamlarla ilgili manipülasyon yaptığı ileri sürüldü.

Al Masdar’ın haberine göre, 5 bin kişiyi serbest bırakması beklenen Ceyş-ül İslam’ın, militanlarını güvenli biçimde ülkenin kuzeyine kaçırmak amacıyla Suriye hükümetini ve Rus aracıları elindeki esir sayısıyla ilgili sahte listelerle maniple ettiği ortaya çıktı.

Örgütün kaçırdığı binlerce kişinin infaz edildiği ya da hastalık, açlık ve tünel kazmaya zorlanırken yorgunluktan öldüğü belirtiliyor.

Kaçırılan binlerce kişinin aileleri Şam’daki Al-Feyha Stadyumu’nda umutsuzca yakınlarını bekledi. Stadyuma getirilen iki otobüste yalnızca 100 kişi bulunuyordu.