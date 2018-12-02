İslam Konferansı'nda domuz eti ikramı

Alman İslam Konferansı'nda büfede domuz eti sunulması tartışma yarattı. Buna karşın bir ilk olmadığı, daha önceki İslam Konferansları'nda da domuz eti sunulmuş olduğu belirtiliyor.

Alman İslam Konferansı'nda sunulan büfede domuz etinin de yer almış olması, sosyal medyada ciddi tartışmalara neden oldu. Ev sahibi İçişleri Bakanlığı, "yeterli hassasiyet sergilemediği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan Tuncay Özdamar'ın Twitter üzerinden duyurduğu olay kısa sürede sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Gazeteci Özdamar, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in ev sahipliğinde sunulan büfede domuz etinin yer aldığını duyurduğu tweet'inde, "İnşallah helaldi. Seehofer'in İçişleri Bakanlığı bununla ne demek istiyor? Domuz eti yemeyen Müslümanlara biraz saygı gösterilmesi yerinde olurdu" ifadesini kullandı.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Alman İslam Konferansı'ndaki büfede domuz eti servis edilmesini savunan politikacılar arasında sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinden isimler öne çıkıyor. AfD'li Federal Milletvekili ve partisinin eğitim politikası sözcüsü Götz Frömming, "Seehofer'in ve Federal İçişleri Bakanlığı'nın bu kadar espri anlayışına sahip olabileceğini tahmin etmiyordum" dedi.

DAHA ÖNCE DE SUNULDU

Domuz eti, İslam Konferansı'nda ilk kez sunulmuyor. Der Spiegel dergisinin haberine göre, 2006 yılında dönemin Federal İçişleri Bakanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Wolfgang Schäuble'nin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Alman İslam Konferansı'nda katılımcılara domuz jambonlu kanepeler sunulmuştu.

Alman İslam Konferansı'nda sunulan büfede domuz etinin de yer almış olması, sosyal medyada ciddi tartışmalara neden oldu. Ev sahibi İçişleri Bakanlığı, yeterli hassasiyet sergilemediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

'TÜM KATILIMCILAR MÜSLÜMAN DEĞİL'

İlk kez 2006'da toplanan ve Alman devleti ile Almanya'da yaşayan Müslümanlar arasında diyaloğu ve Müslümanların uyumunu geliştirmek için bu yıl 12.'si düzenlenen iki günlük buluşmadaki büfede domuz etinin servis edildiği ortaya çıkmıştı.

"Alman İslam Konferansı" adıyla gerçekleştirilen toplantıda domuz etinin sunulması konusunda sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, tüm katılımcıların Müslüman olmadığına ve başka yiyecek seçeneklerinin de bulunduğuna dikkat çekerken, örneğin Yeşiller Partisi'nden Volker Beck, Özdamar'ın tepkisini haklı bularak, "Çeşitliliğin farkında olmak, aynı zamanda farklı alışkanlıkları da gözetmek demektir" dedi.

'BÜFEDE 13 FARKLI YİYECEK VARDI'

Gelen tepkiler üzerine Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, büfede 13 farklı yiyeceğin bulunduğuna ve büfe hazırlanırken, katılımcıların 'dini çeşitliliğinin' de göz önünde bulundurulduğuna dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasının sonunda yine de "Bazı kişilerin dini duyguları incindiyse, bundan üzüntü duyarız" diyerek özür diledi.

Öte yandan katılımcılar arasında yer alan Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Milletvekili Ali Baş, domuz etinin etiketlenmemiş olduğunu belirtti. Watson adlı internet platformuna konuşan Yeşiller milletvekili, bu nedenle bazı katılımcıların neredeyse domuz etine uzandığını, ancak servisi yapan kişilere sorarak yiyeceğin domuz eti olduğunu anladığını kaydetti.