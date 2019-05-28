İskoçya'dan bağımsızlık açıklaması

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Sturgeon, İskoçya'nın bağımsızlığı için 2020'nin ikinci yarısında bir referandum yapılması çağrısında bulundu.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Sturgeon, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bağımsızlık referandumu açıklamasında bulundu, 2020'nin ikinci yarısında bir referandum yapılması çağrısı yaptı.

İskoç Ulusal Partisi lideri, ikinci defa düzenlenecek bağımsızlık referandumundan bu sefer bağımsızlık kararı çıkacağı tahmininde bulundu ve "İskoçya da İrlanda gibi bağımsız bir ülke olacak" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sturgeon bağımsızlık referandumunun kuralları için gerekli olan yasal düzenlemenin Çarşamba günü İskoçya Parlamentosu'na getirileceğini de ekledi.

Sturgeon daha önce, İskoçya'nın İngiltere ile birlikte AB'den çıkarılması durumunda referandumun Mayıs 2021'de yapılmasını talep etmişti.