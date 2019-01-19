İskoçya’da kadın belediye çalışanlarından eşit ücret kazanımı

İskoçya'da Glasgow’un çoğu kadın olan belediye çalışanları yıllardır süren eşit ücret mücadelelerinin karşılığını almaya hazırlanıyor.

İskoçya’da Glasgow'un çoğu kadın binlerce belediye çalışanı, 12 yıllık eşit ücret mücadelesinin kazanımı ardından, sendikaların toplam 500 milyon sterlini geçeceğini öngördüğü ödemelerini almaya hazırlanıyor.

Geçen Ekim ayında şehir genelinde evde bakım, okul ve anaokulları, temizlik ve yemek hizmetlerinde çalışan çoğu kadın 8 binin üzerinde emekçi, İngiltere'deki en büyük eşit ücret grevinde bir araya gelmişti. Şehrin meydanlarını dolduran emekçiler, 15 ve 16 Ekim’de iki gün süren grevlerini gerçekleştirmişlerdi.

Guardian’ın aktardığına göre, mücadeleyi temsil eden sendikalar grubu ve Glasgow belediyesi, geçtiğimiz Perşembe günü yıllardır süren eşit ücret talebi ve mücadelesini çözüme ulaştıracak bir ödeme paketine dair prensipte anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Mahkemeler aracılığıyla on yıldan uzun bir süredir devam eden ve bu süreçte yaklaşık 14 bin ayrı hak talebi başvurusu gören anlaşmazlık 2006 yılında başlamıştı. O yıllarda İşçi Partisi tarafından yönetilen belediye, toplumsal cinsiyete bağlı ücret eşitsizliğini çözmek için yeni bir iş değerlendirme planı başlatmıştı.

Ancak, plandan etkilenen emekçi kadınların iddialarına göre, bölünmüş vardiyalar ve düzensiz saatlerle çalıştıran insanların cezalandırıldığı karmaşık bir sisteme dönüşen bu plan, çöp toplamak gibi erkek yoğunluklu işlere göre, kadın yoğunluklu olan yemek ve temizlik işlerine daha az ücret ödenmesine yol açmıştı.

Mücadelenin örgütleyicilerinden olan GMB sendikasının temsilcisi Rhea Wolfson’a göre, yılların mücadelesinin ardından gelen bu kazanım çok önemli bir yeri var ve “emekçilerin geçtiğimiz Ekim ayında greve gitme kararı olmasaydı elde edilemezdi”.

Sendika temsilcisine göre grev, belediye meclisinin emekçilerin taleplerini ciddiye almasını sağlamakla beraber, düşük ücretle çalıştırılan kadınlara eşit ücret ödenmesi konusunun ulusal bir gündeme dönüşmesi için de benzersiz bir fırsat yarattı.